Regione Veneto - Incentivi fino a 8 mila euro per sostituire l'auto (Di venerdì 30 aprile 2021) Non solo Ecobonus: chi rottama un'auto in Veneto può usufruire di un ulteriore incentivo per l'acquisto di un'auto nuova, cumulabile con quello statale, del valore massimo di 8 mila euro. Lo prevede un recente bando della Regione per coloro che rientreranno in graduatoria dopo aver presentato domanda preliminare di accesso entro il 15 giugno. Le elettriche. L'importo massimo di 8 mila euro è la cifra prevista in caso di acquisto di un veicolo a batteria. Aggiungendosi all'Ecobonus statale, il vantaggio complessivo sale quindi a 18.440 euro, ossia la somma del contributo previsto dal Veneto in caso di rottamazione con i 10.440 euro degli Incentivi statali. Quest'ultimo importo, lo ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 30 aprile 2021) Non solo Ecobonus: chi rottama un'inpuò usufruire di un ulteriore incentivo per l'acquisto di un'nuova, cumulabile con quello statale, del valore massimo di 8. Lo prevede un recente bando dellaper coloro che rientreranno in graduatoria dopo aver presentato domanda preliminare di accesso entro il 15 giugno. Le elettriche. L'importo massimo di 8è la cifra prevista in caso di acquisto di un veicolo a batteria. Aggiungendosi all'Ecobonus statale, il vantaggio complessivo sale quindi a 18.440, ossia la somma del contributo previsto dalin caso di rottamazione con i 10.440deglistatali. Quest'ultimo importo, lo ...

