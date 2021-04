Reggina, Taibi suona la carica: “forza ragazzi!” [FOTO] (Di sabato 1 maggio 2021) FOTO StrettoWeb / Salvatore Dato Il ds della Reggina, Massimo Taibi, manda un messaggio ai suoi ragazzi in vista della trasferta in casa della Cremonese “forza ragazzi per l’impresa di domani, è come se fossi lì con voi”. Lo scrive sui social il ds della Reggina, Massimo Taibi, alla vigilia della gara contro la Cremonese. La sfida è fondamentale in termini di classifica, visto che la squadra amaranto sta lottando per centrare una rimonta incredibile ed ottenere un posizionamento ai playoff. Il direttore nei giorni scorsi è risultato positivo al Covid-19, prima di cessare il periodo di quarantena dovrà prima sottoporsi ad un nuovo tampone, ma la voglia di accompagnare i suoi ragazzi nel momento più importante della stagione è evidente. L'articolo Reggina, ... Leggi su cityroma (Di sabato 1 maggio 2021)StrettoWeb / Salvatore Dato Il ds della, Massimo, manda un messaggio ai suoi ragazzi in vista della trasferta in casa della Cremonese “ragazzi per l’impresa di domani, è come se fossi lì con voi”. Lo scrive sui social il ds della, Massimo, alla vigilia della gara contro la Cremonese. La sfida è fondamentale in termini di classifica, visto che la squadra amaranto sta lottando per centrare una rimonta incredibile ed ottenere un posizionamento ai playoff. Il direttore nei giorni scorsi è risultato positivo al Covid-19, prima di cessare il periodo di quarantena dovrà prima sottoporsi ad un nuovo tampone, ma la voglia di accompagnare i suoi ragazzi nel momento più importante della stagione è evidente. L'articolo, ...

