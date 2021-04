Reggia di Caserta, riaprono gli appartamenti nel weekend (Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Dopo il Parco Reale e il Giardino Inglese, già accessibili da lunedì 26 aprile, riaprono da domani primo maggio gli appartamenti Reali della Reggia di Caserta. Si attendono miglia di visitatori, per cui la Direzione del Museo, al fine di garantire il rispetto della misure anti-Covid, ha ribadito che si potrà accedere solo previa prenotazione o acquisto del biglietto sulla piattaforma TicketOne, da effettuare almeno 24 ore prima della visita, mentre la bigliettazione in sede è sospesa. Gli ingressi ovviamente saranno contingentati per numeri e fasce orarie, e non sarà consentito l’accesso al Complesso vanvitelliano in un orario diverso da quello indicato sul biglietto. Per i visitatori che sceglieranno la Reggia ci saranno numerose sorprese: nell’ala ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Dopo il Parco Reale e il Giardino Inglese, già accessibili da lunedì 26 aprile,da domani primo maggio gliReali delladi. Si attendono miglia di visitatori, per cui la Direzione del Museo, al fine di garantire il rispetto della misure anti-Covid, ha ribadito che si potrà accedere solo previa prenotazione o acquisto del biglietto sulla piattaforma TicketOne, da effettuare almeno 24 ore prima della visita, mentre la bigliettazione in sede è sospesa. Gli ingressi ovviamente saranno contingentati per numeri e fasce orarie, e non sarà consentito l’accesso al Complesso vanvitelliano in un orario diverso da quello indicato sul biglietto. Per i visitatori che sceglieranno laci saranno numerose sorprese: nell’ala ...

Advertising

anteprima24 : ** #Reggia di ##Caserta, riaprono gli #Appartamenti nel weekend ** - amalia_nacca : RT @MMirella28: Buongiorno Il tasso di Venere Nel giardino all' inglese della Reggia di Caserta il luogo magico dove l albero della morte i… - MariaV75811 : RT @MMirella28: Buongiorno Il tasso di Venere Nel giardino all' inglese della Reggia di Caserta il luogo magico dove l albero della morte i… - AnnaRDelorenzo : RT @MMirella28: Buongiorno Il tasso di Venere Nel giardino all' inglese della Reggia di Caserta il luogo magico dove l albero della morte i… - CittadinidiTwtt : RT @reggiadicaserta: #ReggiaCard ??? Vivi la Reggia di Caserta da protagonista con i 4 abbonamenti Reggia Card! Con quattro tipologie di abb… -

Ultime Notizie dalla rete : Reggia Caserta Si inaugura l'Oasi naturale e del Sentiero dei gelsi con la prima passeggiata guidata da Capua alla Reggia di Carditello La rete dei Cammini di Carditello si estende da Capua a San Tammaro (Caserta) con un unico denominatore comune: la Reggia di Carditello come punto di arrivo per chi sceglie viaggi ad impatto zero, ...

Cammino di Carditello: da 'terra dei fuochi' ad itinerario ecoturistico La rete dei Cammini di Carditello si estende da Capua a San Tammaro (Caserta) con un unico denominatore comune: la Reggia di Carditello come punto di arrivo per chi sceglie viaggi ad impatto zero, ...

Reggia di Caserta, il 1 maggio riaprono appartamenti reali La Repubblica Eventi a Napoli nel weekend del Primo Maggio 2021 Finalmente la Regione Campania è in zona gialla e tornano nuovamente i tanti eventi da vivere in presenza anche nel weekend a Napoli. In questo fine settimana del Primo Maggio, che va dal 30 aprile al ...

Cammini di Carditello, da terra dei fuochi ad itinerario ecoturistico Il rilancio del Real Sito di Carditello riparte da viaggi lenti e sostenibili – da percorrere in handbike, in bicicletta e a piedi – con la rete dei Cammini di Carditello e una nuova offerta ecoturist ...

La rete dei Cammini di Carditello si estende da Capua a San Tammaro () con un unico denominatore comune: ladi Carditello come punto di arrivo per chi sceglie viaggi ad impatto zero, ...La rete dei Cammini di Carditello si estende da Capua a San Tammaro () con un unico denominatore comune: ladi Carditello come punto di arrivo per chi sceglie viaggi ad impatto zero, ...Finalmente la Regione Campania è in zona gialla e tornano nuovamente i tanti eventi da vivere in presenza anche nel weekend a Napoli. In questo fine settimana del Primo Maggio, che va dal 30 aprile al ...Il rilancio del Real Sito di Carditello riparte da viaggi lenti e sostenibili – da percorrere in handbike, in bicicletta e a piedi – con la rete dei Cammini di Carditello e una nuova offerta ecoturist ...