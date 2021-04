Recovery plan | più di 5 miliardi destinati a “valorizzare” il patrimonio culturale e trainare il turismo Ma per la tutela solo gli spiccioli

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 aprile 2021) È di 6,6la cifra che il governo italiano ha previsto di stanziare per ile la cultura nel quadro del Piano nazionale di ripresa e resilienza appena approvato da entrambi i rami del Parlamento. Il 3,49% del totale di 191,5, cui vanno sommati 1,46provenienti dal Fondo nazionale complementare per le quali non ci sarà bisogno di rendicontare a Bruxelles. Come accaduto per tutti i precedenti governi di questa legislatura, anche Mario Draghi dimostra di avere più attenzioni per la valorizzazione dele il suo utilizzo a fini turistici, piuttosto che preoccuparsi della sua. Delle 12 voci di spesa del Pnrr dedicate ae cultura,un paio puntano alla conservazione del ...