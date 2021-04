Recovery plan, dai fondi per le comunità energetiche agli obiettivi (poco chiari) sulle rinnovabili: cosa c’è davvero per la transizione ecologica. I dubbi degli ambientalisti (Di venerdì 30 aprile 2021) obiettivi non definiti sulla produzione di energia da rinnovabili, appesa alla riforma delle procedure autorizzative. Risorse e attenzione dedicate all’idrogeno che però pongono questioni mai risolte, come il peso delle esigenze di Eni e Snam che devono riconvertire la loro produzione di metano. Economia circolare che punta più sugli impianti che sulla riduzione dei rifiuti. Evidente carenza di risorse per la biodiversità. E dubbi sugli stanziamenti per il biometano. Mentre il trasporto locale “sostenibile” incassa lo stanziamento maggiore dopo quello per il superbonus, i fondi sono molti meno di quelli destinati all’Alta velocità. Per la missione ‘Rivoluzione verde e transizione ecologica’ nel Piano nazionale di ripresa e resilienza del governo Draghi ci sono quasi 70 miliardi, come ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021)non definiti sulla produzione di energia da, appesa alla riforma delle procedure autorizzative. Risorse e attenzione dedicate all’idrogeno che però pongono questioni mai risolte, come il peso delle esigenze di Eni e Snam che devono riconvertire la loro produzione di metano. Economia circolare che punta più sugli impianti che sulla riduzione dei rifiuti. Evidente carenza di risorse per la biodiversità. Esugli stanziamenti per il biometano. Mentre il trasporto locale “sostenibile” incassa lo stanziamento maggiore dopo quello per il superbonus, isono molti meno di quelli destinati all’Alta velocità. Per la missione ‘Rivoluzione verde e’ nel Piano nazionale di ripresa e resilienza del governo Draghi ci sono quasi 70 miliardi, come ...

capuanogio : ????? La storia (molto italiana) della ristrutturazione del #Franchi di Firenze. Lo fa #Commisso con i soldi suoi? N… - sandrogozi : L'Europa è unita! Il Recovery Plan è un'opportunità storica per creare nuovi legami tra i partner europei. Dobbiamo… - ItaliaViva : Questo è il momento di concentrarci sui piani di attuazione del Recovery Plan. Mettersi a litigare adesso sul copri… - Gemelli_Amber : Recovery Plan, ecco il disco verde (definitivo) del CdmPOLITICA - ascaroni : @PoliticaPerJedi ...e dovendo recuperare una situazione organizzativa penosa... in questo campo e in tante altre qu… -