Recovery | il Piano italiano è stato inviato alla Commissione europea La scadenza era fissata al 30 aprile

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 aprile 2021) A poche ore dper la mezzanotte del 30– il governoguidato da Mario Draghi hala versione definitiva deldi ripresa e resilienza, approvata dal Parlamento e bollinata giovedì dal Consiglio dei ministri. Lo apprende l’Ansa da fonti di Palazzo Chigi. Ora può finalmente partire il contorovescia per ottenere i primi fondi del: la valutazione di Bruxelles ai vari Piani nazionali richiederà almeno due mesi, poi serviranno altre 4 settimane per l’ok del Consiglio Ecofin. Ma la presidenza portoghese vuole accelerare, e ha già indicato l’Ecofin del 18 giugno come la data per ...