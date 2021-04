Recovery, De Luca: Falso che il 40% delle risorse vada al Sud. Pnrr, titolo da galera. Alla Campania 211 mila vaccini in meno (Di venerdì 30 aprile 2021) “E’ stato detto che danno al Sud il 40% delle risorse: non è così”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta Facebook del venerdì. “Per arrivare al 40% di risorse – ha spiegato De Luca – hanno utilizzato un capitolo finanziario che già esisteva, quello del Fondo sviluppo e coesione, che raccoglieva risorse già destinate al Sud. Hanno preso prima 40 miliardi di euro e li hanno messi in questo piano. Poi c’è stato un passo in avanti positivo, hanno ridotto a 15 i miliardi spostati dal Fsc sul programma di rilancio dell’Italia. Ma questo 40% di cui parlano è il risultato di questo trasferimento di risorse. Non è una percentuale interna ai fondi destinati al piano di rilancio”. Secondo De ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 30 aprile 2021) “E’ stato detto che danno al Sud il 40%: non è così”. Lo ha detto il presidente della RegioneVincenzo De, nel corso della consueta diretta Facebook del venerdì. “Per arrivare al 40% di– ha spiegato De– hanno utilizzato un capitolo finanziario che già esisteva, quello del Fondo sviluppo e coesione, che raccoglievagià destinate al Sud. Hanno preso prima 40 miliardi di euro e li hanno messi in questo piano. Poi c’è stato un passo in avanti positivo, hanno ridotto a 15 i miliardi spostati dal Fsc sul programma di rilancio dell’Italia. Ma questo 40% di cui parlano è il risultato di questo trasferimento di. Non è una percentuale interna ai fondi destinati al piano di rilancio”. Secondo De ...

