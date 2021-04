Recovery: 35 milioni per people mover da Santa Maria Novella a Stazione Av (Di sabato 1 maggio 2021) La Regione Toscana fa sapere che nel Recovery Fund c'è anche la navetta - o people mover - che consentirà il collegamento tra Santa Maria Novella e la Stazione fiorentina dell'Alta Velocità, insieme alla realizzazione di quest'ultima. Questo quanto è emerso nel corso dell'incontro che oggi pomeriggio a Roma, presso la sede del Gruppo Fs, il presidente della Toscana Eugenio Giani ha avuto con l'ad di Rfi Vera Fiorani L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 1 maggio 2021) La Regione Toscana fa sapere che nelFund c'è anche la navetta - o- che consentirà il collegamento trae lafiorentina dell'Alta Velocità, insieme alla realizzazione di quest'ultima. Questo quanto è emerso nel corso dell'incontro che oggi pomeriggio a Roma, presso la sede del Gruppo Fs, il presidente della Toscana Eugenio Giani ha avuto con l'ad di Rfi Vera Fiorani L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

MarcoBellinazzo : Solo a me pare assurdo che a Firenze si sia disincentivato un privato @acffiorentina a investire 250 milioni per un… - ItaliaViva : Al 31 dic 2026 - data di chiusura dei cantieri e avvio delle opere del Recovery - ci sono meno di 2mila giorni. Per… - FirenzePost : Recovery: 35 milioni per people mover da Santa Maria Novella a Stazione Av - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TWEET - Bellinazzo: 'Assurdo che si useranno 95 milioni del Recovery Fund per il Franchi' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TWEET - Bellinazzo: 'Assurdo che si useranno 95 milioni del Recovery Fund per il Franchi' -