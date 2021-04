Real Madrid-Osasuna (sabato H 21.00): formazioni, quote, pronostici. Sergio Ramos non convocato (Di venerdì 30 aprile 2021) Il Real Madrid è l’unica delle quattro pretendenti al titolo che è ancora impegnata sul fronte europeo: i Blancos hanno pareggiato 1-1 nell’andata delle semifinali di Champions League contro il Chelsea, risultato non eccezionale ma che a conti fatti possono accettare di buon grado, visto che nel primo tempo i londinesi avrebbero probabilmente meritato di InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di venerdì 30 aprile 2021) Ilè l’unica delle quattro pretendenti al titolo che è ancora impegnata sul fronte europeo: i Blancos hanno pareggiato 1-1 nell’andata delle semifinali di Champions League contro il Chelsea, risultato non eccezionale ma che a conti fatti possono accettare di buon grado, visto che nel primo tempo i londinesi avrebbero probabilmente meritato di InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

btsportfootball : Since CR7 left Real Madrid, in the #UCL... ? 15 - Karim Benzema ? 14 - Cristiano Ronaldo ?? - tancredipalmeri : I contratti #SuperLeague mostrano che Real Madrid e Barcellona avrebbero ricevuto a testa 60m€ più di ogni altro.… - tancredipalmeri : ESCLUSIVO: alcuni dei membri del Comitato Esecutivo Uefa in corso in questo momento spingono per 1 anno di squalif… - TizianoMuliere7 : @PatCacciari @ValotiRiccardo Certo, ma non sempre delle volte ci abbiamo provato e abbiamo preso una grande batosta… - serieAnews_com : Il #RealMadrid ha trovato una soluzione per avere #Marcelo contro il #ChelseaFC -