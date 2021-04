Rapina Gioielleria, Alviti: “Da tempo Napoli è una città in guerra” (Di venerdì 30 aprile 2021) tempo di lettura: < 1 minutoVia Filangieri, Napoli centro della Napoli cosiddetta perbene pochi muniti fa si è consumata una Rapina alla Gioielleria Baggio ora I ladri in fuga e i Carabinieri sul posto e altri a dar la caccia ai fuggitivi. Sull argomento è intervenuto il noto sindacalista napoletano Giuseppe Alviti leader associazione guardie particolari giurate che ha affermato: “è da tempi non sospetti che ripetiamo Napoli essere una città in stato di guerra è per tal motivo deve essere militarmente presidiata, spiace dirlo ma ogni zona e quartiere di Napoli purtroppo è diventata pericoloso viverci e lavorare. Esterneremo altro invito al Prefetto di Napoli e al ministro degli Interni per ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 aprile 2021)di lettura: < 1 minutoVia Filangieri,centro dellacosiddetta perbene pochi muniti fa si è consumata unaallaBaggio ora I ladri in fuga e i Carabinieri sul posto e altri a dar la caccia ai fuggitivi. Sull argomento è intervenuto il noto sindacalista napoletano Giuseppeleader associazione guardie particolari giurate che ha affermato: “è da tempi non sospetti che ripetiamoessere unain stato diè per tal motivo deve essere militarmente presidiata, spiace dirlo ma ogni zona e quartiere dipurtroppo è diventata pericoloso viverci e lavorare. Esterneremo altro invito al Prefetto die al ministro degli Interni per ...

Advertising

Agenzia_Ansa : È indagato dalla Procura di Asti per omicidio colposo ed eccesso di legittima difesa il gioielliere di 66 anni che… - anteprima24 : ** Rapina Gioielleria, Alviti: 'Da tempo #Napoli è una città in guerra' ** - occhio_notizie : Rapina, passando attraverso le fogne, questa mattina a Napoli, in una gioielleria di via Filangieri: cosa è success… - mattinodinapoli : Napoli, tentata rapina a una gioielleria in via Filangieri della banda del buco - Bianca34874951 : RT @SkyTG24: Napoli, banda del buco tenta una rapina in gioielleria -