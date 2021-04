Ranieri,spingo per 52 punti come martello pneumatico (Di venerdì 30 aprile 2021) Claudio Ranieri mette nel mirino la Roma e chiede alla sua Sampdoria di non mollare di un millimetro: "Non è ancora tempo di bilanci - ha detto il tecnico blucerchiato ai media ufficiali del club - . ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 30 aprile 2021) Claudiomette nel mirino la Roma e chiede alla sua Sampdoria di non mollare di un millimetro: "Non è ancora tempo di bilanci - ha detto il tecnico blucerchiato ai media ufficiali del club - . ...

Advertising

AnsaLiguria : Ranieri,spingo per 52 punti come martello pneumatico. Tecnico Samp, Roma vorrà riscatto e venderà cara la pelle… - giornaleradiofm : Ranieri,spingo per 52 punti come martello pneumatico: (ANSA) - GENOVA, 30 APR - Claudio Ranieri mette nel mirino la… - sportface2016 : #SampdoriaRoma Claudio #Ranieri presenta la sfida di domenica sera al Ferraris contro i giallorossi -

Ultime Notizie dalla rete : Ranieri spingo Ranieri,spingo per 52 punti come martello pneumatico Claudio Ranieri mette nel mirino la Roma e chiede alla sua Sampdoria di non mollare di un millimetro: "Non è ancora tempo di bilanci - ha detto il tecnico blucerchiato ai media ufficiali del club - . Tireremo ...

Sampdoria - Roma, Ranieri: 'Spingo i miei per arrivare a 52 punti. Loro non penseranno al ritorno' Domenica sera la Sampdoria accoglierà a Marassi una Roma reduce dalla pesantissima sconfitta dell'Old Trafford. In tal senso ha parlato Claudio Ranieri , che ha presentato la sfida contro i giallorossi: 'Manca poco meno di un mese, abbiamo cinque partite, tre in casa e due fuori. Siamo sulla retta di arrivo. Come dico sempre: è lì che si ...

Ranieri,spingo per 52 punti come martello pneumatico Tiscali.it Ranieri,spingo per 52 punti come martello pneumatico GENOVA, 30 APR - Claudio Ranieri mette nel mirino la Roma e chiede alla sua Sampdoria di non mollare di un millimetro: "Non è ancora tempo di bilanci - ha detto il tecnico blucerchiato ai media uffici ...

Calcio: Ranieri,spingo per 52 punti come martello pneumatico (ANSA) – GENOVA, 30 APR – Claudio Ranieri mette nel mirino la Roma e chiede alla sua Sampdoria di non mollare di un millimetro: “Non è ancora tempo di bilanci – ha detto il tecnico blucerchiato ai med ...

Claudiomette nel mirino la Roma e chiede alla sua Sampdoria di non mollare di un millimetro: "Non è ancora tempo di bilanci - ha detto il tecnico blucerchiato ai media ufficiali del club - . Tireremo ...Domenica sera la Sampdoria accoglierà a Marassi una Roma reduce dalla pesantissima sconfitta dell'Old Trafford. In tal senso ha parlato Claudio, che ha presentato la sfida contro i giallorossi: 'Manca poco meno di un mese, abbiamo cinque partite, tre in casa e due fuori. Siamo sulla retta di arrivo. Come dico sempre: è lì che si ...GENOVA, 30 APR - Claudio Ranieri mette nel mirino la Roma e chiede alla sua Sampdoria di non mollare di un millimetro: "Non è ancora tempo di bilanci - ha detto il tecnico blucerchiato ai media uffici ...(ANSA) – GENOVA, 30 APR – Claudio Ranieri mette nel mirino la Roma e chiede alla sua Sampdoria di non mollare di un millimetro: “Non è ancora tempo di bilanci – ha detto il tecnico blucerchiato ai med ...