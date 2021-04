Raggi: Marino sfiduciato dal Pd perchè stava cambiando le cose (Di venerdì 30 aprile 2021) Roma – “Lavorando qui dentro ho capito molte cose. Marino? Probabilmente e’ stato molto avversato dai suoi, che lo hanno sfiduciato dal notaio con un gesto vergognoso, perche’ stava provando a cambiare le cose”. Cosi’ la sindaca di Roma, Virginia Raggi, in diretta su Facebook. Leggi su romadailynews (Di venerdì 30 aprile 2021) Roma – “Lavorando qui dentro ho capito molte? Probabilmente e’ stato molto avversato dai suoi, che lo hannodal notaio con un gesto vergognoso, perche’provando a cambiare le”. Cosi’ la sindaca di Roma, Virginia, in diretta su Facebook.

Advertising

LuceAlgida : Vorrei difendere la Casellati ?? Ciò perché, appena nominata, si recò in Senato col pieno della scorta e bandisti al… - betman : Intervista a Rocco Coratti per 41 anni usciere dei sindaci di Roma. Da Petroselli a Raggi. E i personaggi incontrat… - dubito_ : #GrazieRenzi per aver fatto fuori Marino e spalancato le porte alla Raggi. Un capolavoro di stupidità e arrroganza… - marco_gervasoni : Allora no grazie, dopo Marino e Raggi con gli incubi abbiamo già dato - AlessandroPipi4 : @soniabetz1 @Yoda15271485 Storicamente si è “palesata” solo in contesti specifici e circoscritti, vedi la guerra sc… -