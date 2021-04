Ragazza morta a Pompei: il medico legale esclude la violenza sessuale (Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPompei (Na) – Si orientano sempre più decisamente sulla pista del suicidio gli investigatori per la morte della 24 enne di Pompei, Grazia Severino. L’ esame esterno del medico legale nominato dalla Procura di Torre Annunziata ha escluso la violenza sessuale, mentre i Carabinieri hanno ritrovato sul davanzale di un finestrone interno dell’edificio della I traversa di via Carlo Alberto, da dove la giovane si sarebbe lanciata, le forbici con le quali, prima di gettarsi dall’ alto si sarebbe inferta tre fendenti. Grazia Severino, studentessa universitaria di matematica all’Università di Salerno soffriva di patologie psichiche ed era in cura da un paio di anni. Ieri – secondo uno scenario degli investigatori – sarebbe entrata nell’ edificio in stato ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Si orientano sempre più decisamente sulla pista del suicidio gli investigatori per la morte della 24 enne di, Grazia Severino. L’ esame esterno delnominato dalla Procura di Torre Annunziata ha escluso la, mentre i Carabinieri hanno ritrovato sul davanzale di un finestrone interno dell’edificio della I traversa di via Carlo Alberto, da dove la giovane si sarebbe lanciata, le forbici con le quali, prima di gettarsi dall’ alto si sarebbe inferta tre fendenti. Grazia Severino, studentessa universitaria di matematica all’Università di Salerno soffriva di patologie psichiche ed era in cura da un paio di anni. Ieri – secondo uno scenario degli investigatori – sarebbe entrata nell’ edificio in stato ...

