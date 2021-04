Ragazza denuncia stupro di gruppo, il padre difende i ragazzi: “Lei era ubriaca” (Di venerdì 30 aprile 2021) Ogni giorno leggiamo sulla cronaca storie di ragazze che denunciano violenze sessuali subite. E al netto di qualche caso, in cui la Ragazza stava mentendo per i più svariati motivi, nella maggior parte delle occasioni, le vittime di violenza subiscono un processo ancora più duro di quello che affrontano i carnefici. E’ bene sempre ricordare che i fatti, vanno sempre e comunque denunciati, ma questa ombra che segue ogni volta una donna che denuncia, è raccapricciante. Le cose ovviamente non migliora se di fronte alla denuncia di una Ragazza che dice di aver subito uno stupro di gruppo, arriva anche la testimonianza di un padre che rilancia accusando la figlia di raccontare fesserie, in quanto ubriaca. Sia chiaro: ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 30 aprile 2021) Ogni giorno leggiamo sulla cronaca storie di ragazze cheno violenze sessuali subite. E al netto di qualche caso, in cui lastava mentendo per i più svariati motivi, nella maggior parte delle occasioni, le vittime di violenza subiscono un processo ancora più duro di quello che affrontano i carnefici. E’ bene sempre ricordare che i fatti, vanno sempre e comunqueti, ma questa ombra che segue ogni volta una donna che, è raccapricciante. Le cose ovviamente non migliora se di fronte alladi unache dice di aver subito unodi, arriva anche la testimonianza di unche rilancia accusando la figlia di raccontare fesserie, in quanto. Sia chiaro: ...

