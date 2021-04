Raduno religioso | si calpestano in migliaia | è strage VIDEO

Leggi su chenews

(Di venerdì 30 aprile 2021) Grande paura in Israele durante una manifestazione religiosa. Una tribuna piena di fedeli infatti è crollata. Una vera tragedia. Si stanno vivendo attimi di autentico panico ad Israele dove sono crollati gli spalti di una tribuna durante una manifestazione religiosa. Le vittime per ora accertate sono 44, centinaia i feriti. Una vera e propria tragedia per il Paese che stava venendo fuori in queste settimane dal Covid. Il tutto si è verificato durante le celebrazioni per la festa di Lag Ba’omer. Al momento sembrerebbe che 15 persone siano state elitrasportate all’ospedale più vicino in condizioni critiche. L’evento si stava svolgendo nei pressi del Monte Meron, situato in Galilea. Una festa ebraica molto sentita in Israele I feriti in totale accertati sono stati 50 per ora. L’evento era stato organizzato come ogni anno nei pressi della tomba del Rabbi Simon bar ...