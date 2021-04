R-Type Final 2 è disponibile da oggi e ha un nuovo trailer di lancio

(Di venerdì 30 aprile 2021) R-, il leggendario Shoot 'em Up è tornato! Nota per la sua grafica colorata e l'azione selvaggia degli sparatutto, la serie fa il suo debutto esplosivo sull'attuale generazione di console con R-2, che include grafica 3D e le moderne funzionalità di gioco. Nuovi e vecchi giocatori otterranno un'esperienza di gioco individuale con livelli di difficoltà basati sulle prestazioni, navi e piloti personalizzabili. I classici elementi centrali di R-assicurano un'incredibile rigiocabilità. "Senti l'adrenalina del massacro di orde di Bydo con la tua flotta di astronavi R-, equipaggiate con un arsenale di armi sia nuove che classiche come i cannoni a onda, le unità di forza, i dispositivi bit e le devastanti armi delta. La minaccia Bydo continua a evolversi, con nuovi nemici che vengono ...

Advertising

alldreamspdub : Marquei como visto Nanatsu no Taizai - 4x16 - The Final Battle - CeotechI : RT @CeotechI: R-Type Final 2 ti offre un'esperienza di scorrimento laterale senza precedenti con immagini coloratissime,azione sparatutto f… - CeotechI : R-Type Final 2 ti offre un'esperienza di scorrimento laterale senza precedenti con immagini coloratissime,azione sp… - TWGEEKIT : #shooter #sidescrolling2d R-Type Final 2 è ora disponibile su PS4, Switch, XOne, XS X|S e PC - SerialGamerITA : R-Type Final 2: disponibile da oggi su PC e console #nisamerica #rtypefinal2 -

Ultime Notizie dalla rete : Type Final

vigamusmagazine

Da oggi 30 aprile è disponibile R -2 , sparatutto a scorrimento orizzontale, nuovo capitolo della storica saga nata a fine degli anni '80. Sviluppato da Granzella e pubblicato da NIS America, il gioco arriva su PC ( Steam ) ,...NUOVI GIOCHI SI AGGIUNGONO ALLA LIBRERIA R -2 (da Steam) Chinese Parents (da Steam) Darksiders II Deathinitive Edition (dall'Epic Games Store) The Dungeon Of Naheulbeuk: The Amulet Of ...Gioite, nostalgici! Uno dei giochi più famosi dai tempi delle sale arcade è tornato alla ribalta con un nuovo capitolo. R-Type Final 2 è infatti ora disponibile su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.R-Type Final 2 ti offre un’esperienza di scorrimento laterale senza precedenti con immagini coloratissime, azione sparatutto frenetica e funzionalità di gioco modernizzate. Vivi il debutto di questa l ...