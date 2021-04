Quando riaprono le palestre e le piscine? Speranze per maggio | le ultime novità

Advertising

michela41399799 : @EugenioGiani buonasera quando riaprono sportelli per prenotare vaccino anti Covid dal 41 al 51? Grazie - nopost3b : @topocazzo88 @1990Alessio @Qua_Agatha @MediasetTgcom24 Fatti un giro delle discoteche, quando riaprono, e poi ne parliamo. - MareMos63645927 : @FIGC i vostri uffici quando riaprono?? - RacTamerk : RT @carloretwitt: Quando riaprono le spiagge ?? - MichelliUgo : @HuffPostItalia E' evidente, che senza le capacità logistiche di Salvini, questo non sarebbe avvenuto. Pensate a qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando riaprono

Fanpage.it

Leggi anche Ostia, le spiaggedal 15 maggio. Si accederà solo con la appI Musei Sistini del Picenoai visitatori. A partire dal 1° maggio e fino al 6 giugno, le porte di 9 su 10 sedi, ... Come a Natalele operatrici museali Aura Nepi e Anna Valeria Tolentino, ...Protesta dei giostrai in tutt'Italia: "Il governo ha fissato le riaperture per l’1 luglio: una tragedia, per mettere in piedi un impianto ci vuole un mese di burocrazia" ...Non sono una catastrofista ma quando sento dire “Nulla sarà più come prima” e sventagliano scenari apocalittici del dopo Covid me le fanno girare come trottole. Sono così emozionata per l’apertura del ...