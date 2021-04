Quando la politica lascia campo libero alla polizia (Di venerdì 30 aprile 2021) C’è un grande merito nell’operazione congiunta di servizi e polizie italo-francesi per gli arresti effettuati all’alba nelle abitazioni con le modalità di un blitz degno di miglior causa. Quello di farci ringiovanire di colpo di cinquant’anni e di questo personalmente sono grato perché posso pensare che cosa mi accadrà di vedere nel 2068. Io ricordo bene quegli anni a Milano e di avere scritto di Feltrinelli dilaniato sul traliccio di Segrate e ricordo anche il giorno in cui si diffuse … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 30 aprile 2021) C’è un grande merito nell’operazione congiunta di servizi e polizie italo-francesi per gli arresti effettuati all’alba nelle abitazioni con le modalità di un blitz degno di miglior causa. Quello di farci ringiovanire di colpo di cinquant’anni e di questo personalmente sono grato perché posso pensare che cosa mi accadrà di vedere nel 2068. Io ricordo bene quegli anni a Milano e di avere scritto di Feltrinelli dilaniato sul traliccio di Segrate e ricordo anche il giorno in cui si diffuse … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

