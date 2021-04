Quando gli animali si rivoltano

(Di venerdì 30 aprile 2021) Joaquin Phoenix in un corto e Sarat Calling con un libro ci ricordano che la questionesta è alla base di tutte le altre rivendicazioni. Il toro salta nella cavea e muggisce, agli ebeti urlanti, ubriachi di sangue, la sua disperazione. Chi è l’animale? Chi invoca pietà e chiede una ragione, una qualsiasi, di tanto scempio, di tanta beante idiota crudeltà? Chi alza il capo al cielo, col corpo pesto, insanguinato? O gli spettatori che sono deliziati da questo show inaspettato, da questa ulteriore scarica di adrenalina? C’è una capretta sull’uscio della macelleria. Io sono seduta sulle scale del portone. Le zampe sono legate, tutte e quattro, in un unico nodo, come i gambi di un mazzo di fiori. Avrò sei o sette anni. Nei paesi, allora, glisi macellavano sotto gli occhi degli acquirenti. Il suo belato sommesso, desolato, ...

FBiasin : Il manager 'alla #Ferguson' è quello che gli dai fiducia anche quando le cose vanno male. #Allegri lo hanno caccia… - RobertoBurioni : Per concludere, più la politica (e la tifoseria) sta lontana da EMA e AIFA, meglio è. Quando questo non è avvenuto… - DSantanche : Gli italiani hanno dimostrato che quando le regole sono di buon senso le rispettano. Basta con questi divieti senza… - Iloucia : mai dimenticare questo capolavoro sottostimato quando sarò presidentessa del mondo gli intitolerò un'installazione… - FunkyDancer_ : Ma gli eroi della Meloni, quelli che salvano vite, e che ci deliziano con i balletti, quando si alzano la mattina e… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando gli

Dire

Bonus bebè, o assegno di natalità! Partiamo da quello che a tuttieffetti può essere ... L'assegno viene erogato dail bambino nasce o viene inserito all'interno della famiglia. La domanda ...Ti spiegheremoe come richiedere agli aiuti economici e le particolarità che servono per ... Tali aiuti sono conciliabili conaiuti di Stato promossi dal governo Draghi. Infatti, nel decreto ...Cambiano le regole. Ma come? Primo maggio in zona gialla, arancione e rossa, con regole diverse per gite e spostamenti, bar e pranzi nei ristoranti, in base alle misure e ai divieti previsti dal decre ...Il video in cui Beppe Grillo difende il figlio dalle terribili accuse ha fatto parecchio discutere. Ma ora è una storia di violenza a lasciare interdetti ...