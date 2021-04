Qualificati Italia Olimpiadi Tokyo 2021: la lista di tutti gli azzurri ai Giochi. Angelo Crescenzo si aggiunge nel karate (Di venerdì 30 aprile 2021) Le Olimpiadi di Tokyo 2021 si avvicinano e qualificarsi ora diventa sempre più complicato: il tempo stringe e le opportunità a disposizione dei singoli atleti o delle squadre sono sempre meno (in alcune discipline sono addirittura già esaurite). Sono pochi i biglietti per il Giappone da assegnare. Medagliere virtuale Qualificati Italia Interviste Borsino Qualificazioni L’Italia è già a buon punto del lavoro di qualificazione dei vari atleti e al momento sarebbe presente in 24 discipline differenti. Il numero degli azzurri potrebbe anche sfondare quota 300, visto che rispetto a quanto visto a Rio il numero delle discipline è stato ampliato ed è stata cancellata ad esempio la rotazione tra le specialità della scherma a squadre, che qualcosa in passato ha tolto alle ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 aprile 2021) Ledisi avvicinano e qualificarsi ora diventa sempre più complicato: il tempo stringe e le opportunità a disposizione dei singoli atleti o delle squadre sono sempre meno (in alcune discipline sono addirittura già esaurite). Sono pochi i biglietti per il Giappone da assegnare. Medagliere virtualeInterviste Borsino Qualificazioni L’è già a buon punto del lavoro di qualificazione dei vari atleti e al momento sarebbe presente in 24 discipline differenti. Il numero deglipotrebbe anche sfondare quota 300, visto che rispetto a quanto visto a Rio il numero delle discipline è stato ampliato ed è stata cancellata ad esempio la rotazione tra le specialità della scherma a squadre, che qualcosa in passato ha tolto alle ...

