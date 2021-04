Quali sono le regioni in zona gialla, arancione e rossa (Di venerdì 30 aprile 2021) ? Ecco le indicazioni del ministro Speranza. ROMA – ? Dopo le festività natalizie, in Italia è ripartito il sistema a colori. Il monitoraggio del 23 aprile ha decretato il passaggio in zona gialla di 13 regioni e 2 province autonome. Come si sa, il passaggio nelle diverse fasce è decretato da 21 parametri. L’indice Rt è quello di valenza maggiore e per il posizionamento nelle zone si tiene conto dell’intervallo inferiore e non del dato medio. Per questo motivo, in molti si sono ritrovati in giallo nonostante un indice Rt intorno all’1. ? Andiamo a vedere nel dettaglio le regioni in zona gialla, arancione e rossa in base al monitoraggio del 23 aprile. zona bianca – zona ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 30 aprile 2021) ? Ecco le indicazioni del ministro Speranza. ROMA – ? Dopo le festività natalizie, in Italia è ripartito il sistema a colori. Il monitoraggio del 23 aprile ha decretato il passaggio indi 13e 2 province autonome. Come si sa, il passaggio nelle diverse fasce è decretato da 21 parametri. L’indice Rt è quello di valenza maggiore e per il posizionamento nelle zone si tiene conto dell’intervallo inferiore e non del dato medio. Per questo motivo, in molti siritrovati in giallo nonostante un indice Rt intorno all’1. ? Andiamo a vedere nel dettaglio leinin base al monitoraggio del 23 aprile.bianca –...

