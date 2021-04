Può essere a rischio Covid anche chi ha un indice sano di massa corporea (Di venerdì 30 aprile 2021) AGI - Che l'obesità rappresentasse un fattore di rischio per Covid-19 è un'evidenza dimostrata già da tempo e da diversi studi scientifici. Ora però uno studio dell'Università di Oxford ha dimostrato che anche avere un indice di massa corporea (Ibm) che rientra nel range considerato sano può aumentare il rischio di sviluppare una forma grave dell'infezione. Un Bmi sano è compreso tra 18,5 e 25, ma il nuovo studio mostra che per ogni punto oltre 23, il rischio di ospedalizzazione da Covid-19 per una persona aumenta del 5 per cento. Queste stesse persone hanno anche il 10 per cento di probabilità in più rispetto ai loro coetanei più magri di aver bisogno di cure intensive. Ma, stando a ... Leggi su agi (Di venerdì 30 aprile 2021) AGI - Che l'obesità rappresentasse un fattore diper-19 è un'evidenza dimostrata già da tempo e da diversi studi scientifici. Ora però uno studio dell'Università di Oxford ha dimostrato cheavere undi(Ibm) che rientra nel range consideratopuò aumentare ildi sviluppare una forma grave dell'infezione. Un Bmiè compreso tra 18,5 e 25, ma il nuovo studio mostra che per ogni punto oltre 23, ildi ospedalizzazione da-19 per una persona aumenta del 5 per cento. Queste stesse persone hannoil 10 per cento di probabilità in più rispetto ai loro coetanei più magri di aver bisogno di cure intensive. Ma, stando a ...

