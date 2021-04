Puglia in bilico fra zona arancione e gialla Oggi l'ordinanza del ministro della Salute (Di venerdì 30 aprile 2021) Oggi l’ordinanza del ministro della Salute. Entrerà in vigore lunedì. Non sono prospettate molte variazioni rispetto alla situazione attuale: possibile passaggio in zona rossa, da arancione, per la Valle d’Aosta mentre la Puglia, attualmente area arancione, è al limite fra il rimanerci ed il passare in zona gialla. L'articolo Puglia in bilico fra zona arancione e gialla <small class="subtitle">Oggi l'ordinanza del ministro della Salute</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di venerdì 30 aprile 2021)l’del. Entrerà in vigore lunedì. Non sono prospettate molte variazioni rispetto alla situazione attuale: possibile passaggio inrossa, da, per la Valle d’Aosta mentre la, attualmente area, è al limite fra il rimanerci ed il passare in. L'articoloinfra l'del proviene da Noi Notizie..

Advertising

EnzoDeLuca19881 : RT @Corriere: La Valle d’Aosta rischia il rosso, la Puglia in bilico verso il giallo: i nuovi colori ... - DiDimiero : RT @Corriere: La Valle d’Aosta rischia il rosso, la Puglia in bilico verso il giallo: i nuovi colori dal 3 maggio - isamiccoli52 : RT @Corriere: La Valle d’Aosta rischia il rosso, la Puglia in bilico verso il giallo: i nuovi colori dal 3 maggio - Corriere : La Valle d’Aosta rischia il rosso, la Puglia in bilico verso il giallo: i nuovi colori dal 3 maggio - Corriere : La Valle d’Aosta rischia il rosso, la Puglia in bilico verso il giallo: i nuovi colori ... -