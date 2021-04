Puglia, è l’agricoltura il più grande datore di lavoro della regione (Di venerdì 30 aprile 2021) Sono 112.890 in Puglia i lavoratori dell’agricoltura (l’11,9% dei 950.143 lavoratori occupati nelle imprese pugliesi di ogni settore). Il comparto primario pugliese è in assoluto la prima ‘industria’ della regione: dà più lavoro di quanto ne diano l’Ilva, la Fiat e ogni altra grande impresa o multinazionale attiva in Puglia. I dati, aggiornati al 31 marzo 2021, sono stati elaborati per CIA Agricoltori Italiani della Puglia dall’Osservatorio Economico di Davide Stasi. Un settore, quello agricolo, che non si ferma mai, semplicemente perché non può: le colture, le fasi di coltivazione, i periodici e differenti periodi di raccolta, così come la cura degli animali e la preparazione dei prodotti per la consegna, la trasformazione e la ... Leggi su tarantinitime (Di venerdì 30 aprile 2021) Sono 112.890 ini lavoratori del(l’11,9% dei 950.143 lavoratori occupati nelle imprese pugliesi di ogni settore). Il comparto primario pugliese è in assoluto la prima ‘industria’: dà piùdi quanto ne diano l’Ilva, la Fiat e ogni altraimpresa o multinazionale attiva in. I dati, aggiornati al 31 marzo 2021, sono stati elaborati per CIA Agricoltori Italianidall’Osservatorio Economico di Davide Stasi. Un settore, quello agricolo, che non si ferma mai, semplicemente perché non può: le colture, le fasi di coltivazione, i periodici e differenti periodi di raccolta, così come la cura degli animali e la preparazione dei prodotti per la consegna, la trasformazione e la ...

