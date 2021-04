Psg, Pochettino ci crede: “Il Manchester City grande squadra. Abbiamo le capacità per ribaltarla” (Di venerdì 30 aprile 2021) Il Psg è uscito con le ossa rotte dall'andata delle semifinali di Champions League contro il Manchester City.La squadra di Pep Guardiola si è imposta per 2-1 in rimonta, con i parigini che hanno commesso due ingenuità sulle due reti subite. Il tecnico Mauricio Pochettino ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Lens, ed è tornato a parlare del match di mercoledì scorso.VIDEO Psg-Manchester City, che erroraccio in barriera: guarda il gol vittoria di MahrezL'ex tecnico del Tottenham rispetta molto gli avversari, ma è convinto che i suoi ragazzi possano ribaltare il punteggio dell'andata: "I giocatori non vedono l'ora di rigiocare per evitare questa sensazione negativa nata dalla sconfitta. Senza mancare di rispetto al City, pensiamo di ribaltare ... Leggi su mediagol (Di venerdì 30 aprile 2021) Il Psg è uscito con le ossa rotte dall'andata delle semifinali di Champions League contro il.Ladi Pep Guardiola si è imposta per 2-1 in rimonta, con i parigini che hanno commesso due ingenuità sulle due reti subite. Il tecnico Mauricioha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Lens, ed è tornato a parlare del match di mercoledì scorso.VIDEO Psg-, che erroraccio in barriera: guarda il gol vittoria di MahrezL'ex tecnico del Tottenham rispetta molto gli avversari, ma è convinto che i suoi ragazzi possano ribaltare il punteggio dell'andata: "I giocatori non vedono l'ora di rigiocare per evitare questa sensazione negativa nata dalla sconfitta. Senza mancare di rispetto al, pensiamo di ribaltare ...

