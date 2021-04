PSG, infortunio per Mbappé: ritorno contro il City a rischio (Di venerdì 30 aprile 2021) Brutte notizie per il Paris Saint-Germain. Il club ha reso noto, tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito web, che Kylian Mbappé ha subito un infortunio al legamento gemello del polpaccio destro. Il francese salterà la sfida di campionato contro il Lens, in programma domani, e rischia di dover rinunciare alla trasferta di Champions League contro il Manchester City, match di ritorno della semifinale in programma martedì 4 maggio (all’andata gli inglesi hanno vinto 1-2). Mauricio Pochettino potrebbe affidarsi a Mauro Icardi dal primo minuto, con Moise Kean come alternativa in panchina. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 30 aprile 2021) Brutte notizie per il Paris Saint-Germain. Il club ha reso noto, tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito web, che Kylianha subito unal legamento gemello del polpaccio destro. Il francese salterà la sfida di campionatoil Lens, in programma domani, e rischia di dover rinunciare alla trasferta di Champions Leagueil Manchester, match didella semifinale in programma martedì 4 maggio (all’andata gli inglesi hanno vinto 1-2). Mauricio Pochettino potrebbe affidarsi a Mauro Icardi dal primo minuto, con Moise Kean come alternativa in panchina. SportFace.

