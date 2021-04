“Prova Vodafone”, una nuova promozione per i clienti: i dettagli (Di venerdì 30 aprile 2021) La Vodafone propone offerte vantaggiose per i nuovi clienti. “Prova Vodafone” è una promozione a costo 5 euro. Negli ultimi anni ormai è entrata nella mentalità italiana la consuetudine di cambiare operatore telefonico in base alle offerte più vantaggiose. Le aziende di telefonia mobile pare adottino strategie volte ad avantaggiare l’incremento di nuovi clienti più L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 30 aprile 2021) Lapropone offerte vantaggiose per i nuovi. “” è unaa costo 5 euro. Negli ultimi anni ormai è entrata nella mentalità italiana la consuetudine di cambiare operatore telefonico in base alle offerte più vantaggiose. Le aziende di telefonia mobile pare adottino strategie volte ad avantaggiare l’incremento di nuovipiù L'articolo proviene da Consumatore.com.

