Prorogato al 31 maggio lo stop delle cartelle esattoriali

Advertising

INPS_it : #AnteprimaStampa #Rem Reddito di Emergenza: Prorogato al 31 maggio il termine di presentazione delle domande - ilmattinodisici : Fisco: stop delle cartelle prorogato al 31 maggio, Irap non versata slitta al 30 settembre - tvbusiness24 : #Fisco, stop cartelle prorogato al 31 maggio?? - GiaPettinelli : Fisco: Mef, lo stop delle cartelle prorogato al 31 maggio - Politica - ANSA - CorriereQ : Fisco: Mef, stop cartelle prorogato al 31 maggio -

Ultime Notizie dalla rete : Prorogato maggio

Il Ministero dell'Economia comunica che è in corso di definizione il provvedimento normativo che differirà al 31il termine di sospensione delle attività di riscossione, attualmente fissato al ...... il calendario prove del Concorso Banca d'Italia 2021 verrà reso noto nel mese dicon un ... eventualmenteper altri sei mesi in caso di esito negativo. Non è consentito il ...Con la proroga si bloccherebbero infatti non solo le cartelle esattoriali, ma anche gli accertamenti esecutivi, i fermi e gli avvisi di addebito Inps. 30 Aprile 2021. di Michele Di Branco. (Lettura 3 ...Il Mef: è in corso di definizione il provvedimento che farà slittare la sospensione delle attività di riscossione fissata al 30 aprile ...