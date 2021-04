Prorogato al 31 maggio lo stop cartelle esattoriali

(Di venerdì 30 aprile 2021) Prorogata al 31la sospensione delle attività di riscossione e della notifica delle. Il Ministero dell'Economia comunica che è in corso di definizione il provvedimento normativo che differirà al 31il termine di sospensione delle attività di riscossione, attualmente fissato al 30 aprile.La sospensione, introdotta a partire dall'8 marzo 2020 dal decreto Cura Italia, riguarda tutti i versamenti derivanti dalledi pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all'Agente della riscossione, nonché l'invio di nuovee la possibilità per l'Agenzia di avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.Restano sospese, inoltre, le verifiche di inadempienza che le pubbliche ...

Il Ministero dell'economia ha annunciato che lo stop alle cartelle fiscali sarà prorogato al 31 maggio. In particolare il Mef comunica che è in corso di definizione il provvedimento normativo che differirà alla fine del mese prossimo il termine di sospensione delle attività di riscossione.