Progetto Manhattan | fra etica e conflitto il genio matematico

(Di sabato 1 maggio 2021) Il cinema riesce sempre a sorprendere portandoci nuovi personaggi e nuove storie. Che siano ispirate alla realtà oppure di pura fiction poco importa, sono emozioni che arrivano, questa volta portate per mano dal concorso del Bergamo Film Meeting. La prima è una coproduzione di tanti e diversi paesi che va a raccontare una storia non nuova, ma attraverso vicende ai più sconosciute. Siamo negli Stati uniti a ridosso della Seconda Guerra Mondiale. Lì è approdato Stan Ulam, di origine ebraica, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

29/04/2021 - Il tedesco Thor Klein affronta la biografia del matematico polacco Stanislaw Ulam che partecipò al Progetto Manhattan per costruire la bomba atomica ...Spazi razionali e pezzi di design iconici definiscono l'atmosfera degli uffici del prestigioso studio legale Milbank a Manhattan.