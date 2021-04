Probabili formazioni Napoli - Cagliari | aggiornamenti

(Di venerdì 30 aprile 2021)- In casac'è Manolas dal 1', ballottaggi Osimhen - Mertens e Lozano - Politano con i primi due favoriti. Rientro importante per ildi Semplici , che deve comunque sostituire ...

Ultime Notizie dalla rete : Probabili formazioni

BOLOGNA - Nel Bologna Skov Olsen avanti nel ballottaggio con Orsolini , Tomiyasu torna in panchina. La Fiorentina ritrova Bonaventura dopo la squalifica, dubbio a sinistra Biraghi - Igor.NAPOLI - In casa Napoli c'è Manolas dal 1', ballottaggi Osimhen - Mertens e Lozano - Politano con i primi due favoriti. Rientro importante per il Cagliari di Semplici , che deve comunque sostituire ...Il sito ufficiale della più grande competizione per club al mondo; ricevi notizie, statistiche e video, e partecipa ai giochi.Huesca-Real Sociedad è una partita valida per la trentaquattresima giornata della Liga: streaming, pronostici, formazioni.