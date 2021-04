Primo Maggio | rendere visibili gli invisibili nella convergenza delle lotte

(Di venerdì 30 aprile 2021) L’altromanifesta in piazza nel pomeriggio di oggi a Milano, Bologna, Roma e in altre città. Lungo la penisola si snoderà un serpentone composto da movimenti, associazioni e sindacati di base e molte realtà dell’auto-organizzazione e del mutuo soccorso. Sono reti nate nel corso dei quindici mesi della pandemia del Covid, la risposta solidale alla catastrofe causata dal crollo della medicina territoriale e del Welfare taglieggiato da anni di austerità neoliberale. CIASCUNA di queste piazze,sua singolarità, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

chetempochefa : Dopo il grande successo di LOL e la conduzione del Concertone del Primo Maggio, domenica a #CTCF su @RaiTre da… - Raiofficialnews : ??“Quanti confini può superare una canzone?” In diretta dall’@AuditoriumPdM di Roma, il #concertone del… - vaticannews_it : #30aprile ??Dal primo maggio e per tutto il mese dedicato alla Vergine, video-meditazioni del cardinale #Comastri su… - LauraBaldoni85 : Buon primo maggio con propaganda live @welikeduel vai di VAR? - yeaamo : RT @annullataa: Buon primo maggio a tutti #tzvip -

Chefesteggere mo? 'L'Italia si cura con il lavoro: questo è il messaggio che lancere mo il, festa dei la voratori. Prima ci libereremo dal Covid, prima restituiremo fiducia ...Questosi celebra con dati e tendenze drammatiche: milioni di persone hanno perso la propria occupazione o chiuso la propria attività, e molte persone in situazioni più fragili hanno perso anche ...È stata firmata, nella serata di giovedì 29 aprile, un'ordinanza della Regione Piemonte che introduce delle misure più restrittive in occasione del Primo Maggio, giorno in cui ricorre la Festa ...Il Mef: è in corso di definizione il provvedimento che farà slittare la sospensione delle attività di riscossione fissata al 30 aprile ...