Primo maggio: regole per pranzi, visite e spostamenti nella mappa dell’Italia a colori (Di venerdì 30 aprile 2021) Primo maggio in zona gialla, arancione e rossa. Con regole diverse per gite e spostamenti, bar e pranzi nei ristoranti. In base alle misure e ai divieti previsti dal decreto riaperture del governo Draghi. Primo maggio, la cartina a colori dell’Italia quasi tutta gialla In attesa dei dati del monitoraggio dell’Istituto superiore di Sanità e del ministero della Salute, insieme alle decisioni della cabina di regia che possono modificare la mappa dei colori delle Regioni, a partire dal 3 maggio, per la festa dei lavoratori la cartina colorata dell’Italia si presenta ancora quasi tutta gialla. Ad eccezione di Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta, in zona ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 30 aprile 2021)in zona gialla, arancione e rossa. Condiverse per gite e, bar enei ristoranti. In base alle misure e ai divieti previsti dal decreto riaperture del governo Draghi., la cartina aquasi tutta gialla In attesa dei dati del monitoraggio dell’Istituto superiore di Sanità e del ministero della Salute, insieme alle decisioni della cabina di regia che possono modificare ladeidelle Regioni, a partire dal 3, per la festa dei lavoratori la cartina coloratasi presenta ancora quasi tutta gialla. Ad eccezione di Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta, in zona ...

Advertising

Raiofficialnews : ??“Quanti confini può superare una canzone?” In diretta dall’@AuditoriumPdM di Roma, il #concertone del… - vaticannews_it : #30aprile ??Dal primo maggio e per tutto il mese dedicato alla Vergine, video-meditazioni del cardinale #Comastri su… - LaStampa : Covid, rischiamo davvero la quarta ondata a fine maggio? Ecco perché i prossimi dieci giorni sono fondamentali - polteagayst : per avere il primo volume di fma tra le mie mani devo aspettare il 12 maggio questa io la chiamo sofferenza - RadioQuar : Domani su Radio Quar speciale sul Primo Maggio perchè il precariato è il male da combattere. Dalle 10.00 con inter… -