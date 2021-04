Primo Maggio, perché oggi è la festa del lavoro (Di venerdì 30 aprile 2021) Ogni primo maggio si onorano quanti hanno lotta per i diritti sul lavoro, primo fra tutti quello all’orario limitato e prestabilito: 8 ore al giorno che in Italia esiste dal 1923. Quella di questa giornata, fra le feste non religiose, è una delle più celebrate al mondo. La giornata dei lavoratori vede abitualmente cortei in ogni parte del globo (nella gallery i cortei degli anni passati fra Europa, Sud America, Asia e Africa). Quest’anno i festeggiamenti sono ancora una volta limitati dalle restrizioni per la pandemia. Leggi su vanityfair (Di venerdì 30 aprile 2021) Ogni primo maggio si onorano quanti hanno lotta per i diritti sul lavoro, primo fra tutti quello all’orario limitato e prestabilito: 8 ore al giorno che in Italia esiste dal 1923. Quella di questa giornata, fra le feste non religiose, è una delle più celebrate al mondo. La giornata dei lavoratori vede abitualmente cortei in ogni parte del globo (nella gallery i cortei degli anni passati fra Europa, Sud America, Asia e Africa). Quest’anno i festeggiamenti sono ancora una volta limitati dalle restrizioni per la pandemia.

