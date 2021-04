Primo maggio, Marco Rizzo a Torino: “Il lavoro è dignità, è emancipazione, è ricchezza dell’uomo” (Di venerdì 30 aprile 2021) Marco Rizzo, il Partito Comunista ha scelto di tornare a Torino per celebrare il suo Primo maggio. Qual è il senso di questa data? Proprio perché si parla di lavoratori, è necessario fare una riflessione seria: i tempi di lavoro per produrre le cose che ci circondano o i servizi di cui abbiamo bisogno diminuiranno sempre di più grazie all’innovazione tecnologica, all’intelligenza artificiale e al progresso scientifico. Allora ci troviamo di fronte a due situazioni: una è quella che stiamo affrontando, cioè la concentrazione delle ricchezze dovute al lavoro nelle mani della grande finanza; l’altra è quella che vorremmo proporre, cioè una redistribuzione dei tempi di lavoro per tutti, ovvero il raggiungimento della piena occupazione. Con uno slogan a ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 30 aprile 2021), il Partito Comunista ha scelto di tornare aper celebrare il suo. Qual è il senso di questa data? Proprio perché si parla di lavoratori, è necessario fare una riflessione seria: i tempi diper produrre le cose che ci circondano o i servizi di cui abbiamo bisogno diminuiranno sempre di più grazie all’innovazione tecnologica, all’intelligenza artificiale e al progresso scientifico. Allora ci troviamo di fronte a due situazioni: una è quella che stiamo affrontando, cioè la concentrazione delle ricchezze dovute alnelle mani della grande finanza; l’altra è quella che vorremmo proporre, cioè una redistribuzione dei tempi diper tutti, ovvero il raggiungimento della piena occupazione. Con uno slogan a ...

