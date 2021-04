Primo Maggio, Festa del Lavoro: origine e storia della ricorrenza (Di venerdì 30 aprile 2021) Il Primo Maggio, in Italia e in altri Paesi del mondo, si celebra la Festa del Lavoro o dei Lavoratori. Ma quando è nata questa ricorrenza? Scopriamone insieme la storia Perché il Primo Maggio si celebra la Festa del Lavoro e cosa si festeggia? La ricorrenza ricorda le rivendicazioni e i successi delle lotte operaie di fine ‘800 e in particolare i primi interventi normativi relativi alla durata massima della giornata lavorativa. La Festa ha una lunga tradizione: il “Primo Maggio” nasce a Parigi il 20 luglio del 1889 prendendo spunto da un episodio avvenuto tre anni prima a Chicago, il 1° Maggio del 1886. ... Leggi su zon (Di venerdì 30 aprile 2021) Il, in Italia e in altri Paesi del mondo, si celebra ladelo dei Lavoratori. Ma quando è nata questa? Scopriamone insieme laPerché ilsi celebra ladele cosa si festeggia? Laricorda le rivendicazioni e i successi delle lotte operaie di fine ‘800 e in particolare i primi interventi normativi relativi alla durata massimagiornata lavorativa. Laha una lunga tradizione: il “” nasce a Parigi il 20 luglio del 1889 prendendo spunto da un episodio avvenuto tre anni prima a Chicago, il 1°del 1886. ...

