Primo maggio contro il coprifuoco. 'Noi usciamo da Torino: "In strada dopo le 22"

L'appello circola su Whatsapp, dove nel gruppo "Noi usciamo a Torino" sta organizzando la manifestazione di protesta contro il coprifuoco per domani sera, Primo maggio, dopo le 22. A guidare la protesta il Coordinamento torinese per il dissenso, che è composto al suo interno da più sigle. Unico invece l'obiettivo: protestare contro le norme che limitano la libera circolazione alla sera per via dei contagi Covid. "Si tratta di organizzare iniziative uscendo dopo le 22 senza tenere conto del coprifuoco incostituzionale. Questo dal 1 maggio in poi" spiegano nel testo del messaggio che sta circolando sui gruppi social in queste ore, lasciando intuire che quella di domani non sarà l'unica manifestazione ...

