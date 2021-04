Primo maggio, Coldiretti Campania: è boom di prenotazioni negli agriturismi (Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Il Primo weekend di riaperture in Campania si annuncia con un tutto esaurito negli agriturismi della rete Campagna Amica, promossi da Coldiretti e Terranostra Campania. Dopo aver perso due festività Pasquali, Natale, Capodanno e il 25 aprile, gli agriturismi si preparano ad accogliere il ritorno dei visitatori, alla ricerca di serenità da vivere in campagna. “Appena è scattata la zona gialla – afferma Manuel Lombardi, presidente di Terranostra Campania – i telefoni e i whatsapp hanno cominciato a suonare con richieste di prenotazioni e informazioni. I primi a chiamare sono stati ovviamente i clienti abituali, che ci hanno trasmesso la voglia di libertà, di trascorrere ore serene e magari tutto il ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Ilweekend di riaperture insi annuncia con un tutto esauritodella rete Campagna Amica, promossi dae Terranostra. Dopo aver perso due festività Pasquali, Natale, Capodanno e il 25 aprile, glisi preparano ad accogliere il ritorno dei visitatori, alla ricerca di serenità da vivere in campagna. “Appena è scattata la zona gialla – afferma Manuel Lombardi, presidente di Terranostra– i telefoni e i whatsapp hanno cominciato a suonare con richieste die informazioni. I primi a chiamare sono stati ovviamente i clienti abituali, che ci hanno trasmesso la voglia di libertà, di trascorrere ore serene e magari tutto il ...

