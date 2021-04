Prime foto per il Huawei P50, rivoluzione design delle fotocamere (Di venerdì 30 aprile 2021) C’è grande attesa per la prossima serie Huawei P50 e parte della curiosità di tanti potenziali acquirenti potrà essere soddisfatta grazie ad una serie di foto che ritrarrebbero proprio la prossima ammiraglia nella sua versione standard. A fornire il prezioso contributo è stato l’informatore Digital Chat Station presente su Weibo e già in passato protagonista di interessanti anticipazioni. Le immagini presenti in chiusura articolo ritraggono solo il modello standard della prossima serie. Si tratterebbe di una sua versione definitiva, quella che dovremmo vedere presentata durante il mese di giugno. Ci sono subito alcuni aspetti sui quali vale la pena puntare la propria attenzione. Il display del dispositivo non sarebbe curvo ai lati e presenterebbe un piccolo foro centrale, nella parte alta, naturalmente per dare spazio alla ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 30 aprile 2021) C’è grande attesa per la prossima serieP50 e parte della curiosità di tanti potenziali acquirenti potrà essere soddisfatta grazie ad una serie diche ritrarrebbero proprio la prossima ammiraglia nella sua versione standard. A fornire il prezioso contributo è stato l’informatore Digital Chat Station presente su Weibo e già in passato protagonista di interessanti anticipazioni. Le immagini presenti in chiusura articolo ritraggono solo il modello standard della prossima serie. Si tratterebbe di una sua versione definitiva, quella che dovremmo vedere presentata durante il mese di giugno. Ci sono subito alcuni aspetti sui quali vale la pena puntare la propria attenzione. Il display del dispositivo non sarebbe curvo ai lati e presenterebbe un piccolo foro centrale, nella parte alta, naturalmente per dare spazio alla ...

