Premier League 2020/2021: il Southampton ferma il Leicester sull’1-1 (Di venerdì 30 aprile 2021) Frena il Leicester nell’anticipo della trentaquattresima giornata di Premier League 2020/2021. Il Southampton impone il pareggio al St. Mary Stadium e ormai è praticamente cosa fatta per la sua salvezza, mentre le Foxes, sempre saldamente in zona Champions, ora però rischiano che si possa accorciare il margine sulle inseguitrici impegnate nelle prossime ore. Partita strana e condizionata dall’espulsione dopo appena dieci minuti ai danni di Vestergaard per rosso diretto. Brutto il suo fallo, attento l’arbitro che da regolamento non ha potuto far altro che cacciarlo. A questo punto ci si poteva aspettare un dominio da parte dei ragazzi di Rodgers, ma così non è. A passare in vantaggio, infatti, sono proprio i padroni di casa con il rigore causato da Iheanacho con un ingenuo fallo di ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 aprile 2021) Frena ilnell’anticipo della trentaquattresima giornata di. Ilimpone il pareggio al St. Mary Stadium e ormai è praticamente cosa fatta per la sua salvezza, mentre le Foxes, sempre saldamente in zona Champions, ora però rischiano che si possa accorciare il margine sulle inseguitrici impegnate nelle prossime ore. Partita strana e condizionata dall’espulsione dopo appena dieci minuti ai danni di Vestergaard per rosso diretto. Brutto il suo fallo, attento l’arbitro che da regolamento non ha potuto far altro che cacciarlo. A questo punto ci si poteva aspettare un dominio da parte dei ragazzi di Rodgers, ma così non è. A passare in vantaggio, infatti, sono proprio i padroni di casa con il rigore causato da Iheanacho con un ingenuo fallo di ...

