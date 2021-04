Pre Verona-Spezia: le dichiarazioni degli allenatori (Di venerdì 30 aprile 2021) Tutto pronto per il match Verona-Spezia che si giocherà sabato 1 maggio al Bentegodi. La partita valida per la 34esima giornata di Serie A prenderà il via alle ore 15.00. Gli allenatori Ivan Juric e Vincenzo Italiano, oggi hanno rilasciato le consuete dichiarazioni in conferenza stampa prima del match Verona-Spezia Verona-Spezia: quali sono le dichiarazioni di Juric? Il tecnico gialloblu Ivan Juric ha aperto la conferenza stampa parlando della sfida all’andata e della situazione Kalinic. “All’andata giocammo molto bene a tratti, ma fu comunque dura. La squadra sta bene su molte cose, non a livello di risultati. Manca Vieira, Ceccherini per squalifica, gli altri ci sono. Kalinic tiitolare? Un’opzione. Mi dispiace per lui, quando ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 30 aprile 2021) Tutto pronto per il matchche si giocherà sabato 1 maggio al Bentegodi. La partita valida per la 34esima giornata di Serie A prenderà il via alle ore 15.00. GliIvan Juric e Vincenzo Italiano, oggi hanno rilasciato le consuetein conferenza stampa prima del match: quali sono ledi Juric? Il tecnico gialloblu Ivan Juric ha aperto la conferenza stampa parlando della sfida all’andata e della situazione Kalinic. “All’andata giocammo molto bene a tratti, ma fu comunque dura. La squadra sta bene su molte cose, non a livello di risultati. Manca Vieira, Ceccherini per squalifica, gli altri ci sono. Kalinic tiitolare? Un’opzione. Mi dispiace per lui, quando ...

Advertising

deboraspanu : RT @ImocoVolley: ?SUPERFINAL -2!? Sabato ore 17.00 a Verona lo 'Scontro fra Titani' per il titolo di Campione d'Europa tra A.CARRARO IMOCO… - FuruchoLuiz : RT @ImocoVolley: ?SUPERFINAL -2!? Sabato ore 17.00 a Verona lo 'Scontro fra Titani' per il titolo di Campione d'Europa tra A.CARRARO IMOCO… - PallavoloAle : RT @ImocoVolley: ?SUPERFINAL -2!? Sabato ore 17.00 a Verona lo 'Scontro fra Titani' per il titolo di Campione d'Europa tra A.CARRARO IMOCO… - calmachemipassa : RT @ImocoVolley: ?SUPERFINAL -2!? Sabato ore 17.00 a Verona lo 'Scontro fra Titani' per il titolo di Campione d'Europa tra A.CARRARO IMOCO… - undoriano : RT @ImocoVolley: ?SUPERFINAL -2!? Sabato ore 17.00 a Verona lo 'Scontro fra Titani' per il titolo di Campione d'Europa tra A.CARRARO IMOCO… -

Ultime Notizie dalla rete : Pre Verona Finale Champions, Trento vuole l'Europa. L'ultimo atto contro lo Zaksa Appuntamento, in diretta da Verona, su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena dalle ore 20.30 (telecronaca Stefano Locatelli e Andrea Zorzi, a bordocampo Fabrizio Monari). Studio pre partita su Sky Sport ...

Covid: occupazione posti letto sotto soglia in Piemonte E' uno dei dati che, secondo quanto si apprende, emerge dal pre - report di Ministero della Salute e Istituto superiore di Sanità che deve essere validato domani. Nella settimana 19 - 25 aprile, in ...

Pre Verona-Spezia: le dichiarazioni degli allenatori Periodico Daily - Notizie Italiano: "Al Bentegodi gara difficile, l'attenzione dovrà essere massima" Alla vigilia della fondamentale trasferta del 'Bentegodi' contro il Verona, il tecnico aquilotto Vincenzo Italiano ha preso parola nella consueta conferenza stampa pre-gara: "La gara contro il Genoa c ...

Pre Verona-Spezia: le dichiarazioni degli allenatori Alla vigilia del match Verona-Spezia, i tecnici Juric e Italiano ha rilasciato dichiarazioni in conferenza stampa riguardo le due squadre ...

Appuntamento, in diretta da, su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena dalle ore 20.30 (telecronaca Stefano Locatelli e Andrea Zorzi, a bordocampo Fabrizio Monari). Studiopartita su Sky Sport ...E' uno dei dati che, secondo quanto si apprende, emerge dal- report di Ministero della Salute e Istituto superiore di Sanità che deve essere validato domani. Nella settimana 19 - 25 aprile, in ...Alla vigilia della fondamentale trasferta del 'Bentegodi' contro il Verona, il tecnico aquilotto Vincenzo Italiano ha preso parola nella consueta conferenza stampa pre-gara: "La gara contro il Genoa c ...Alla vigilia del match Verona-Spezia, i tecnici Juric e Italiano ha rilasciato dichiarazioni in conferenza stampa riguardo le due squadre ...