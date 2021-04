Praticamente tutti hanno avuto il numero personale di Boris Johnson negli ultimi 15 anni (Di venerdì 30 aprile 2021) Boris Johnson deve essere una persona che si affeziona particolarmente agli oggetti. O che – forse – vuole puntare a conservare il più possibile i propri contatti. Già, perché a quanto pare non ha cambiato il suo numero di telefono negli ultimi 15 anni se non quando è emerso un dettaglio decisamente imbarazzante per il primo ministro di uno dei Paesi del G7. Il numero personale di cellulare di Boris Johnson è stato pubblico per almeno 15 anni. Sembra incredibile, ma è così. In passato, infatti, quando era ministro ombra con delega all’Istruzione, aveva presentato un libro: un comunicato stampa, inviato ai giornali, con l’intento di promuovere la pubblicazione (e accendere così il dibattito politico sul ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 30 aprile 2021)deve essere una persona che si affeziona particolarmente agli oggetti. O che – forse – vuole puntare a conservare il più possibile i propri contatti. Già, perché a quanto pare non ha cambiato il suodi telefono15se non quando è emerso un dettaglio decisamente imbarazzante per il primo ministro di uno dei Paesi del G7. Ildi cellulare diè stato pubblico per almeno 15. Sembra incredibile, ma è così. In passato, infatti, quando era ministro ombra con delega all’Istruzione, aveva presentato un libro: un comunicato stampa, inviato ai giornali, con l’intento di promuovere la pubblicazione (e accendere così il dibattito politico sul ...

