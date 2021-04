Pomeriggio 5 | pazzesca rivelazione su Can Yaman | potrebbe essere gay

(Di venerdì 30 aprile 2021) A5 si è parlato della storia tra Cane Diletta Leotta e, tra i vari commenti, è uscita unaesilarante che riguarda l’attore turco. Come ogni… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

Advertising

GiulioFichel : RT @erreelleerre: @RadioQuar @akadanno @collederfomento @SalvatoreC1970 @musicassetta @GiulioFichel Ci penso ancora, a quella puntata PAZZE… - OFlOUCHOS : Vado a dormire con inizio di emicrania, il pensiero che domani devo dedicare l'intera mattinata a pulire tutta casa… - erreelleerre : @RadioQuar @akadanno @collederfomento @SalvatoreC1970 @musicassetta @GiulioFichel Ci penso ancora, a quella puntata… - PaoloLeChat : @facciobiondate @doctor_milano @KateFont73 Caspita... Ma avevate anche un sorso d'acqua ogni tanto? Mattino notte è… - Edoteque : @dorinileonardo Io pure ma ho rischiato seriamente: ricovero nel pomeriggio in PS con lacerazione della spalla e ao… -

Ultime Notizie dalla rete : Pomeriggio pazzesca

BlogLive.it

Io riesco a essere di una razionalitàe gestisco l'emotività, perché ho sofferto tanto per ... A colazione, il. Lei si faceva influenzare dai messaggi che mi arrivavano quando ...E a5 , Biagio D'Anelli , ex del Grande Fratello ed ex fidanzato di Manuela Ferrera, ha ... ecco quanto costa: una cifraA Pomeriggio 5 si è parlato della storia tra Can Yaman e Diletta Leotta e, tra i vari commenti, è uscita una rivelazione che riguarda l'attore turco.Il piemontese, un fulmine venerdì, si sofferma sulla sua grandissima crescita. Pecco Bagnaia, molto soddisfatto per il miglior tempo di venerdì, si è soffermato sulle differenze con il 2020. E lo ha ...