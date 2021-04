Pokémon – New Pokémon Snap è ora disponibile (Di venerdì 30 aprile 2021) Le meravigliose isole della regione di Lentil attendono solo di essere esplorate da fotografi in cerca di avventura. È il momento per i nostri Allenatori di fare luce sul misterioso fenomeno Lumina in New Pokémon Snap, ora disponibile per Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite. L’esperienza di gioco di New Pokémon Snap. Vestirete i panni di fotografi in erba approdati a Lentil per partecipare a un programma di ricerca sui Pokémon in collaborazione con il massimo esperto di questa regione, il Prof. Speculux, e la sua assistente Rita. Lo scopo sarà aiutare i due nella loro missione esplorativa immortalando i Pokémon che prosperano nei vari ecosistemi di Lentil. Viaggiando a bordo della fidata ... Leggi su gamerbrain (Di venerdì 30 aprile 2021) Le meravigliose isole della regione di Lentil attendono solo di essere esplorate da fotografi in cerca di avventura. È il momento per i nostri Allenatori di fare luce sul misterioso fenomeno Lumina in New, oraper Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite. L’esperienza di gioco di New. Vestirete i panni di fotografi in erba approdati a Lentil per partecipare a un programma di ricerca suiin collaborazione con il massimo esperto di questa regione, il Prof. Speculux, e la sua assistente Rita. Lo scopo sarà aiutare i due nella loro missione esplorativa immortalando iche prosperano nei vari ecosistemi di Lentil. Viaggiando a bordo della fidata ...

