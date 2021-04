POCO cerca tester per la MIUI Global Stable ROM per questi modelli (Di venerdì 30 aprile 2021) POCO ha aperto le candidature per il ruolo di Stable tester della ROM MIUI Global Stable per una serie di modelli, ecco tutti i dettagli. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di venerdì 30 aprile 2021)ha aperto le candidature per il ruolo didella ROMper una serie di, ecco tutti i dettagli. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : POCO cerca tester per la MIUI Global Stable ROM per questi modelli - harryeccoci : @m_facts_f_ mi dispiace tanto ar, cerca di riposarti in questi due giorni ok? manca ancora poco e poi per tre mesi sarà tutto finito - rvdwinefake : @sotbfvke *alza di poco le spalle cerca di prendere il respiro regolare* avevi dubbi? - mauro_marenco : Caos “Green pass”: chi lo cerca non lo trova, i medici di base non lo rilasciano, perché sul certificato per spost… - Mortisia17 : RT @adozioneanimali: (Vicenza) Tigre: 1 mese cerca adozione meticcio , Gatto Maschio: Tigre, faccetta da discolo, cerca casa. Poco meno di… -