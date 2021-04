Pnrr, il ministro Bianchi: “Investimento senza precedenti nella scuola” (Di venerdì 30 aprile 2021) ROMA – “Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza il governo realizza un Investimento senza precedenti nella scuola. Puntiamo a superare i ritardi che il nostro Paese sconta nell’offerta di asili nido e servizi educativi per l’infanzia, con un Investimento di 4,6 miliardi. Aumentare il tempo pieno e rendere disponibili le mense, soprattutto nel Mezzogiorno e nelle aree più fragili, vuol dire lavorare per superare i divari ancora esistenti, contrastare la dispersione e operare concretamente per la crescita dell’intero Paese”. Lo dichiara il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi. “Stiamo lavorando attivamente per ridurre l’abbandono scolastico, per mettere in sicurezza e modernizzare le nostre scuole, per ampliare la nostra offerta didattica, ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 30 aprile 2021) ROMA – “Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza il governo realizza un. Puntiamo a superare i ritardi che il nostro Paese sconta nell’offerta di asili nido e servizi educativi per l’infanzia, con undi 4,6 miliardi. Aumentare il tempo pieno e rendere disponibili le mense, soprattutto nel Mezzogiorno e nelle aree più fragili, vuol dire lavorare per superare i divari ancora esistenti, contrastare la dispersione e operare concretamente per la crescita dell’intero Paese”. Lo dichiara ildell’Istruzione Patrizio. “Stiamo lavorando attivamente per ridurre l’abbandono scolastico, per mettere in sicurezza e modernizzare le nostre scuole, per ampliare la nostra offerta didattica, ...

PNRR, ministro Bianchi: 'Investimento senza precedenti nella scuola'

