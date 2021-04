Pneumatici - Nuova etichettatura europea | ecco cosa cambia per gli automobilisti

(Di venerdì 30 aprile 2021) L'1 maggio, a un decennio dall'introduzione della precedente normativa, scatta l'obbligo dellaper i. In futuro, dunque, le nuove gomme immesse sul mercato dovranno essere etichettate in base al Regolamento UE 2020/74. Per iprodotti e commercializzati in precedenza, invece, sarà ancora valida la vecchiae si procederà, entro il 30 novembre 2021, soltanto all'aggiornamento delle informazioni riportate nella scheda informativa dell'n Product Registry for Energy Labelling (Eprel), senza necessità di altre etichette.per gli. Iin vendita dovranno esporre sul battistrada un'etichetta adesiva fornita ...

Advertising

fabiocavagnera : RT @motorionline: Da domani cambia la 'carta d'identità' degli #pneumatici Tutte le novità e la nuova etichetta ---> - motorionline : Da domani cambia la 'carta d'identità' degli #pneumatici Tutte le novità e la nuova etichetta --->… - solomotori : Pneumatici, nuova etichettatura: quello che c'è da sapere - sicurmoto : RT @sicurauto: Nuova Etichetta energetica pneumatici 2021: le novità dal 1 maggio - sicurauto : Nuova Etichetta energetica pneumatici 2021: le novità dal 1 maggio -

Ultime Notizie dalla rete : Pneumatici Nuova

Eppure, laCombat Wraith - la cui produzione sarà in serie limitata - a compromessi non vuole ... monoammortizzatore Racetech completamente regolabile, ruote con razze in carbonio e- ...A partire dal 1° maggio 2021 entra in vigore laetichettatura europea per gli, a distanza di un decennio dalla prima. Tutti gliper autoveicoli, trasporto leggero e pesante devono essere accompagnati da una etichetta ...Cosa cambia per gli automobilisti. I pneumatici in vendita dovranno esporre sul battistrada un’etichetta adesiva fornita dal produttore o averne una copia a disposizione del cliente, che potrà anche c ...PORTOMAGGIORE. Un 53enne di Portomaggiore è stato denunciato per aver abbandonato abusivamente rifiuti speciali lunga la sponda di un canale. Dei materiali si sono accorti i carabinieri forestali di A ...