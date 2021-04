Pizza con piselli, culatta e parmigiano di Gabriele Bonci (Di venerdì 30 aprile 2021) Ingredienti: IMPASTO • 1 kg farina tipo 0 • 4 g lievito di birra secco • 800 ml acqua 20 g sale • 30 g olio evo PER CONDIRE • 200 g piselli freschi 200 g culatta tagliata a fette • parmigiano • sale • olio evo Mescolare il lievito di birra e la farina. Impastare con 700 ml di acqua. A questo punto, aggiungere il sale, l’olio ed ancora 100 ml di acqua. Impastare per lungo tempo e lasciare riposare per 10 minuti circa. Piegare la pasta, più volte, verso l’interno. Riporre in una ciotola unta d’olio e chiudere con la pellicola. Mettere a lievitare in frigorifero per 24 ore. Tira- re fuori l’impasto dal frigo, formare le pezzature desiderate e lasciarle riposare a temperatura ambiente per circa 2 ore. In una padella cuocere i piselli freschi, con 200 ml di acqua e 50 g di olio evo. Una ... Leggi su cityroma (Di venerdì 30 aprile 2021) Ingredienti: IMPASTO • 1 kg farina tipo 0 • 4 g lievito di birra secco • 800 ml acqua 20 g sale • 30 g olio evo PER CONDIRE • 200 gfreschi 200 gtagliata a fette •• sale • olio evo Mescolare il lievito di birra e la farina. Impastare con 700 ml di acqua. A questo punto, aggiungere il sale, l’olio ed ancora 100 ml di acqua. Impastare per lungo tempo e lasciare riposare per 10 minuti circa. Piegare la pasta, più volte, verso l’interno. Riporre in una ciotola unta d’olio e chiudere con la pellicola. Mettere a lievitare in frigorifero per 24 ore. Tira- re fuori l’impasto dal frigo, formare le pezzature desiderate e lasciarle riposare a temperatura ambiente per circa 2 ore. In una padella cuocere ifreschi, con 200 ml di acqua e 50 g di olio evo. Una ...

