Pisano | appello alla sentenza di primo grado per imputati

(Di sabato 1 maggio 2021) di Erika Noschese Si apre un nuovo capitolo penale sulla vicenda delle Fonderie. La Procura di Salerno ha infatti affermato la penale responsabilità di Antonio Setaro, Luca Fossati, Guido, Renato, Ciro, Ugo, le fonderie&Co. Per la vicenda relativa all’inquinamento ambientale prodotto dallo stabilimento di via dei Greci con l’ipotesi d’accusa di disastro ambientale. Il tribunale di Salerno ha infatti propostoavverso ladiemessa nel processo a carico dei componenti del consiglio di amministrazione della famigliae di altri soggetti: la pubblica accusa non ha condiviso la decisione emessa ...

Salernonotizie.it

Nei prossimi mesi - come titola il quotidiano 'Le Cronache' - verrà fissata l'udienza davanti alla Corte di Appello. La Procura di Salerno ... "L'iniziativa della Procura di Salerno, che ha proposto appello alla sentenza di primo grado nel processo a carico dei membri del Cda di Fonderie Pisano, consentirà di aggiungere nuovi tasselli alla ..."