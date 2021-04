Pioli: “Siamo una squadra da Champions, il nostro futuro è adesso” (Di venerdì 30 aprile 2021) Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha presentato la partita col Benevento in conferenza stampa. La parola chiave è energia. Sappiamo da dove Siamo partiti e quanto lavoro abbiamo fatto per esser qui e sapevamo che sarebbe stata una stagione difficile e competitiva. Essere qui a giocarsela a 5 partite dalla fine ci deve dare grande energia. Dobbiamo credere nelle nostre qualità: controllare la partita, attaccare meglio e difendere più da squadra. Domani farò un discorso motivazionale come sempre, ma non ce ne sarebbe nemmeno bisogno per quanto i giocatori sono coinvolti in questo finale di campionato. Mi avete chiesto spesso del futuro: le valutazioni si fanno a fine stagione. Ho sempre avuto il sostegno del club. L’obiettivo è portare grandi risultati all’altezza e su questo ci stiamo concentrando. Sono convinto ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 30 aprile 2021) Stefano, allenatore del Milan, ha presentato la partita col Benevento in conferenza stampa. La parola chiave è energia. Sappiamo da dovepartiti e quanto lavoro abbiamo fatto per esser qui e sapevamo che sarebbe stata una stagione difficile e competitiva. Essere qui a giocarsela a 5 partite dalla fine ci deve dare grande energia. Dobbiamo credere nelle nostre qualità: controllare la partita, attaccare meglio e difendere più da. Domani farò un discorso motivazionale come sempre, ma non ce ne sarebbe nemmeno bisogno per quanto i giocatori sono coinvolti in questo finale di campionato. Mi avete chiesto spesso del: le valutazioni si fanno a fine stagione. Ho sempre avuto il sostegno del club. L’obiettivo è portare grandi risultati all’altezza e su questo ci stiamo concentrando. Sono convinto ...

